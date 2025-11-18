ZOO Crypto World מחיר היום

מחיר ZOO Crypto World (ZOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019176, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZOO ל USD הוא $ 0.00019176 לכל ZOO.

ZOO Crypto World כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,357.97, עם היצע במחזור של 100.95M ZOO. ב‑24 השעות האחרונות, ZOO סחר בין $ 0.00018675 (נמוך) ל $ 0.00019291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 25.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000829.

ביצועים לטווח קצר, ZOO נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -15.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZOO Crypto World (ZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K אספקת מחזור 100.95M 100.95M 100.95M אספקה כוללת 100,946,859.8498708 100,946,859.8498708 100,946,859.8498708

שווי השוק הנוכחי של ZOO Crypto World הוא $ 19.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOO הוא 100.95M, עם היצע כולל של 100946859.8498708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.36K.