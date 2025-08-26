עוד על ZOA

ZOA מידע על מחיר

ZOA אתר רשמי

ZOA טוקניומיקה

ZOA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZOA AI סֵמֶל

ZOA AI מחיר (ZOA)

לא רשום

1 ZOA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ZOA AI (ZOA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:21 (UTC+8)

ZOA AI (ZOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480592
$ 0.00480592$ 0.00480592

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.54%

+1.17%

+1.17%

ZOA AI (ZOA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00480592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZOA AI (ZOA) מידע שוק

$ 30.43K
$ 30.43K$ 30.43K

--
----

$ 30.43K
$ 30.43K$ 30.43K

999.52M
999.52M 999.52M

999,520,203.990393
999,520,203.990393 999,520,203.990393

שווי השוק הנוכחי של ZOA AI הוא $ 30.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOA הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999520203.990393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.43K.

ZOA AI (ZOA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZOA AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZOA AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZOA AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZOA AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.54%
30 ימים$ 0-17.77%
60 ימים$ 0+8.89%
90 ימים$ 0--

מה זהZOA AI (ZOA)

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZOA AI (ZOA) משאב

האתר הרשמי

ZOA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZOA AI (ZOA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZOA AI (ZOA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZOA AI.

בדוק את ZOA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ZOA למטבעות מקומיים

ZOA AI (ZOA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZOA AI (ZOA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZOA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZOA AI (ZOA)

כמה שווה ZOA AI (ZOA) היום?
החי ZOAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZOA ל USD?
המחיר הנוכחי של ZOA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZOA AI?
שווי השוק של ZOA הוא $ 30.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZOA?
ההיצע במחזור של ZOA הוא 999.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZOA?
‏‏ZOA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00480592 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZOA?
ZOA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZOA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZOA הוא -- USD.
האם ZOA יעלה השנה?
ZOA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZOA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:21 (UTC+8)

ZOA AI (ZOA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.