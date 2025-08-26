ZOA AI (ZOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00480592 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.54% שינוי מחיר (7D) +1.17%

ZOA AI (ZOA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00480592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZOA AI (ZOA) מידע שוק

שווי שוק $ 30.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.43K אספקת מחזור 999.52M אספקה כוללת 999,520,203.990393

שווי השוק הנוכחי של ZOA AI הוא $ 30.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOA הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999520203.990393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.43K.