ZKsync Staked ETH (ZKETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4,756.37$ 4,756.37 $ 4,756.37 המחיר הנמוך ביותר $ 1,443.0$ 1,443.0 $ 1,443.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -7.57%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,377.88. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,756.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,443.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) מידע שוק

שווי שוק $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K אספקת מחזור 6.99 6.99 6.99 אספקה כוללת 6.991883582336306 6.991883582336306 6.991883582336306

שווי השוק הנוכחי של ZKsync Staked ETH הוא $ 30.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKETH הוא 6.99, עם היצע כולל של 6.991883582336306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.61K.