ZKsync Staked ETH סֵמֶל

ZKsync Staked ETH מחיר (ZKETH)

לא רשום

1 ZKETH ל USDמחיר חי:

$4,377.88
$4,377.88$4,377.88
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ZKsync Staked ETH (ZKETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:13 (UTC+8)

ZKsync Staked ETH (ZKETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,756.37
$ 4,756.37$ 4,756.37

$ 1,443.0
$ 1,443.0$ 1,443.0

--

--

-7.57%

-7.57%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,377.88. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,756.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,443.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) מידע שוק

$ 30.61K
$ 30.61K$ 30.61K

--
----

$ 30.61K
$ 30.61K$ 30.61K

6.99
6.99 6.99

6.991883582336306
6.991883582336306 6.991883582336306

שווי השוק הנוכחי של ZKsync Staked ETH הוא $ 30.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKETH הוא 6.99, עם היצע כולל של 6.991883582336306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.61K.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZKsync Staked ETHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKsync Staked ETH ל USDהיה . $ +744.5154064400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKsync Staked ETH ל USDהיה $ +3,489.2894383360.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZKsync Staked ETHל USDהיה $ +1,732.499721726017.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +744.5154064400+17.01%
60 ימים$ +3,489.2894383360+79.70%
90 ימים$ +1,732.499721726017+65.49%

מה זהZKsync Staked ETH (ZKETH)

zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) משאב

האתר הרשמי

ZKsync Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZKsync Staked ETH (ZKETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZKsync Staked ETH (ZKETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZKsync Staked ETH.

בדוק את ZKsync Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

ZKETH למטבעות מקומיים

ZKsync Staked ETH (ZKETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZKsync Staked ETH (ZKETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZKETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZKsync Staked ETH (ZKETH)

כמה שווה ZKsync Staked ETH (ZKETH) היום?
החי ZKETHהמחיר ב USD הוא 4,377.88 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZKETH ל USD?
המחיר הנוכחי של ZKETH ל USD הוא $ 4,377.88. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZKsync Staked ETH?
שווי השוק של ZKETH הוא $ 30.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZKETH?
ההיצע במחזור של ZKETH הוא 6.99 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZKETH?
‏‏ZKETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,756.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZKETH?
ZKETH ‏‏רשם מחירATL של 1,443.0 USD.
מהו נפח המסחר של ZKETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZKETH הוא -- USD.
האם ZKETH יעלה השנה?
ZKETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZKETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.