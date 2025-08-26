zkExchange (ZKEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00114507 $ 0.00114507 $ 0.00114507 24 שעות נמוך $ 0.00125291 $ 0.00125291 $ 0.00125291 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00114507$ 0.00114507 $ 0.00114507 גבוה 24 שעות $ 0.00125291$ 0.00125291 $ 0.00125291 שיא כל הזמנים $ 0.170424$ 0.170424 $ 0.170424 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -6.52% שינוי מחיר (7D) +0.96% שינוי מחיר (7D) +0.96%

zkExchange (ZKEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00117114. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114507 לבין שיא של $ 0.00125291, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.170424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKEX השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

zkExchange (ZKEX) מידע שוק

שווי שוק $ 117.11K$ 117.11K $ 117.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.11K$ 117.11K $ 117.11K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של zkExchange הוא $ 117.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKEX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.11K.