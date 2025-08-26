ZKBase מחיר (ZKB)
ZKBase (ZKB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00420048. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0041999 לבין שיא של $ 0.00559917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKB השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -24.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ZKBase הוא $ 938.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKB הוא 223.45M, עם היצע כולל של 598008482.8432599. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.
במהלך היום, השינוי במחיר של ZKBaseל USDהיה $ -0.001398616009543545.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKBase ל USDהיה . $ +0.0000001482.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKBase ל USDהיה $ +0.0002084723.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZKBaseל USDהיה $ +0.001860191939224516.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.001398616009543545
|-24.97%
|30 ימים
|$ +0.0000001482
|+0.00%
|60 ימים
|$ +0.0002084723
|+4.96%
|90 ימים
|$ +0.001860191939224516
|+79.49%
Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders
