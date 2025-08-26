ZKBase (ZKB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0041999 $ 0.0041999 $ 0.0041999 24 שעות נמוך $ 0.00559917 $ 0.00559917 $ 0.00559917 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0041999$ 0.0041999 $ 0.0041999 גבוה 24 שעות $ 0.00559917$ 0.00559917 $ 0.00559917 שיא כל הזמנים $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -24.97% שינוי מחיר (7D) -32.27% שינוי מחיר (7D) -32.27%

ZKBase (ZKB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00420048. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0041999 לבין שיא של $ 0.00559917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKB השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -24.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZKBase (ZKB) מידע שוק

שווי שוק $ 938.58K$ 938.58K $ 938.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M אספקת מחזור 223.45M 223.45M 223.45M אספקה כוללת 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

שווי השוק הנוכחי של ZKBase הוא $ 938.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKB הוא 223.45M, עם היצע כולל של 598008482.8432599. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.