zJOE סֵמֶל

zJOE מחיר (ZJOE)

לא רשום

1 ZJOE ל USDמחיר חי:

$0.184795
+0.70%1D
mexc
USD
zJOE (ZJOE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:14:26 (UTC+8)

zJOE (ZJOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.181515
24 שעות נמוך
$ 0.186427
גבוה 24 שעות

$ 0.181515
$ 0.186427
$ 0.839411
$ 0.087044
--

+0.75%

-2.50%

-2.50%

zJOE (ZJOE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.184795. במהלך 24 השעות האחרונות, ZJOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.181515 לבין שיא של $ 0.186427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZJOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.839411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.087044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZJOE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

zJOE (ZJOE) מידע שוק

$ 2.61M
--
----

$ 2.61M
14.12M
14,115,499.00823794
שווי השוק הנוכחי של zJOE הוא $ 2.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZJOE הוא 14.12M, עם היצע כולל של 14115499.00823794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.61M.

zJOE (ZJOE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של zJOEל USDהיה $ +0.00137234.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלzJOE ל USDהיה . $ -0.0058394480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלzJOE ל USDהיה $ +0.0596179161.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של zJOEל USDהיה $ -0.0058913557107235.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00137234+0.75%
30 ימים$ -0.0058394480-3.15%
60 ימים$ +0.0596179161+32.26%
90 ימים$ -0.0058913557107235-3.08%

מה זהzJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

zJOEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה zJOE (ZJOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות zJOE (ZJOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור zJOE.

בדוק את zJOE תחזית המחיר עכשיו‏!

ZJOE למטבעות מקומיים

zJOE (ZJOE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של zJOE (ZJOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZJOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על zJOE (ZJOE)

כמה שווה zJOE (ZJOE) היום?
החי ZJOEהמחיר ב USD הוא 0.184795 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZJOE ל USD?
המחיר הנוכחי של ZJOE ל USD הוא $ 0.184795. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של zJOE?
שווי השוק של ZJOE הוא $ 2.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZJOE?
ההיצע במחזור של ZJOE הוא 14.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZJOE?
‏‏ZJOE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.839411 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZJOE?
ZJOE ‏‏רשם מחירATL של 0.087044 USD.
מהו נפח המסחר של ZJOE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZJOE הוא -- USD.
האם ZJOE יעלה השנה?
ZJOE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZJOE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.