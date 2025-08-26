zJOE (ZJOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.181515 $ 0.181515 $ 0.181515 24 שעות נמוך $ 0.186427 $ 0.186427 $ 0.186427 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.181515$ 0.181515 $ 0.181515 גבוה 24 שעות $ 0.186427$ 0.186427 $ 0.186427 שיא כל הזמנים $ 0.839411$ 0.839411 $ 0.839411 המחיר הנמוך ביותר $ 0.087044$ 0.087044 $ 0.087044 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.75% שינוי מחיר (7D) -2.50% שינוי מחיר (7D) -2.50%

zJOE (ZJOE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.184795. במהלך 24 השעות האחרונות, ZJOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.181515 לבין שיא של $ 0.186427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZJOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.839411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.087044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZJOE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

zJOE (ZJOE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M אספקת מחזור 14.12M 14.12M 14.12M אספקה כוללת 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

שווי השוק הנוכחי של zJOE הוא $ 2.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZJOE הוא 14.12M, עם היצע כולל של 14115499.00823794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.61M.