Zivoe Vault מחיר היום

מחיר Zivoe Vault (ZVLT) בזמן אמת היום הוא $ 1.042, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZVLT ל USD הוא $ 1.042 לכל ZVLT.

Zivoe Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,295,311, עם היצע במחזור של 6.14M ZVLT. ב‑24 השעות האחרונות, ZVLT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.028.

ביצועים לטווח קצר, ZVLT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zivoe Vault (ZVLT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M אספקת מחזור 6.14M 6.14M 6.14M אספקה כוללת 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108

שווי השוק הנוכחי של Zivoe Vault הוא $ 6.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZVLT הוא 6.14M, עם היצע כולל של 6141531.954239108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.40M.