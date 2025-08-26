ZIPPY ($ZIPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) -6.33% שינוי מחיר (7D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -9.58%

ZIPPY ($ZIPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ZIPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ZIPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ZIPPY השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZIPPY ($ZIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.23K$ 40.23K $ 40.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.23K$ 40.23K $ 40.23K אספקת מחזור 690.00M 690.00M 690.00M אספקה כוללת 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZIPPY הוא $ 40.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ZIPPY הוא 690.00M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.23K.