ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment.
Zipmex (ZMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Zipmex (ZMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ZMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ZMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ZMTטוקניומיקה, חקרו אתZMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
