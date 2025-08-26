Zipmex (ZMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00108976 $ 0.00108976 $ 0.00108976 24 שעות נמוך $ 0.00222033 $ 0.00222033 $ 0.00222033 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00108976$ 0.00108976 $ 0.00108976 גבוה 24 שעות $ 0.00222033$ 0.00222033 $ 0.00222033 שיא כל הזמנים $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +101.90% שינוי מחיר (7D) +6.18% שינוי מחיר (7D) +6.18%

Zipmex (ZMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222027. במהלך 24 השעות האחרונות, ZMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00108976 לבין שיא של $ 0.00222033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZMT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +101.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zipmex (ZMT) מידע שוק

שווי שוק $ 196.66K$ 196.66K $ 196.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.00K$ 443.00K $ 443.00K אספקת מחזור 88.57M 88.57M 88.57M אספקה כוללת 199,526,316.0 199,526,316.0 199,526,316.0

שווי השוק הנוכחי של Zipmex הוא $ 196.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZMT הוא 88.57M, עם היצע כולל של 199526316.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.00K.