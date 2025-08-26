Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00153738 $ 0.00153738 $ 0.00153738 24 שעות נמוך $ 0.00156713 $ 0.00156713 $ 0.00156713 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00153738$ 0.00153738 $ 0.00153738 גבוה 24 שעות $ 0.00156713$ 0.00156713 $ 0.00156713 שיא כל הזמנים $ 0.772264$ 0.772264 $ 0.772264 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00153738$ 0.00153738 $ 0.00153738 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) -10.47% שינוי מחיר (7D) -10.47%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00154481. במהלך 24 השעות האחרונות, ZILLIONXO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00153738 לבין שיא של $ 0.00156713, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZILLIONXOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.772264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00153738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZILLIONXO השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) מידע שוק

שווי שוק $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K אספקת מחזור 16.34M 16.34M 16.34M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zillion Aakar XO הוא $ 25.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZILLIONXO הוא 16.34M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.44K.