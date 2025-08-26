Ziktalk (ZIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00144545 $ 0.00144545 $ 0.00144545 24 שעות נמוך $ 0.00146835 $ 0.00146835 $ 0.00146835 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00144545$ 0.00144545 $ 0.00144545 גבוה 24 שעות $ 0.00146835$ 0.00146835 $ 0.00146835 שיא כל הזמנים $ 0.11414$ 0.11414 $ 0.11414 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.21% שינוי מחיר (7D) +213.11% שינוי מחיר (7D) +213.11%

Ziktalk (ZIK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00146288. במהלך 24 השעות האחרונות, ZIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00144545 לבין שיא של $ 0.00146835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZIK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+213.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ziktalk (ZIK) מידע שוק

שווי שוק $ 675.49K$ 675.49K $ 675.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 461.76M 461.76M 461.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ziktalk הוא $ 675.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZIK הוא 461.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.