Zereus AI (ZEREUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -8.67% שינוי מחיר (7D) -1.27% שינוי מחיר (7D) -1.27%

Zereus AI (ZEREUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEREUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEREUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEREUS השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -8.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zereus AI (ZEREUS) מידע שוק

שווי שוק $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.99 999,999,999.99 999,999,999.99

שווי השוק הנוכחי של Zereus AI הוא $ 47.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEREUS הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.76K.