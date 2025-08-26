עוד על GAYCOIN

GAYCOIN מידע על מחיר

GAYCOIN אתר רשמי

GAYCOIN טוקניומיקה

GAYCOIN תחזית מחיר

Zerebro Token Of Transformation סֵמֶל

Zerebro Token Of Transformation מחיר (GAYCOIN)

לא רשום

1 GAYCOIN ל USDמחיר חי:

$0.00015903
-11.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:16:09 (UTC+8)

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.00535359
$ 0
+0.10%

-11.70%

+2.61%

+2.61%

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAYCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAYCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00535359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAYCOIN השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) מידע שוק

$ 158.99K
--
$ 158.99K
999.77M
999,774,717.3948
שווי השוק הנוכחי של Zerebro Token Of Transformation הוא $ 158.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAYCOIN הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999774717.3948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.99K.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zerebro Token Of Transformationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZerebro Token Of Transformation ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZerebro Token Of Transformation ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zerebro Token Of Transformationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.70%
30 ימים$ 0+8.58%
60 ימים$ 0+29.96%
90 ימים$ 0--

מה זהZerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

כמה שווה Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) היום?
החי GAYCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAYCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של GAYCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zerebro Token Of Transformation?
שווי השוק של GAYCOIN הוא $ 158.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAYCOIN?
ההיצע במחזור של GAYCOIN הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAYCOIN?
‏‏GAYCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00535359 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAYCOIN?
GAYCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GAYCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAYCOIN הוא -- USD.
האם GAYCOIN יעלה השנה?
GAYCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAYCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:16:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.