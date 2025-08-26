Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00535359$ 0.00535359 $ 0.00535359 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -11.70% שינוי מחיר (7D) +2.61% שינוי מחיר (7D) +2.61%

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAYCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAYCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00535359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAYCOIN השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 158.99K$ 158.99K $ 158.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.99K$ 158.99K $ 158.99K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,774,717.3948 999,774,717.3948 999,774,717.3948

שווי השוק הנוכחי של Zerebro Token Of Transformation הוא $ 158.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAYCOIN הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999774717.3948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.99K.