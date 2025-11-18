Zentra מחיר היום

מחיר Zentra (ZNTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001333, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZNTR ל USD הוא $ 0.00001333 לכל ZNTR.

Zentra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,325.66, עם היצע במחזור של 1.00B ZNTR. ב‑24 השעות האחרונות, ZNTR סחר בין $ 0.00001215 (נמוך) ל $ 0.00001385 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00036058, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001215.

ביצועים לטווח קצר, ZNTR נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -12.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zentra (ZNTR) מידע שוק

שווי שוק $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zentra הוא $ 13.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZNTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.33K.