Zenrock BTC (ZENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,687. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,510 לבין שיא של $ 114,133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 96,859.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENBTC השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Zenrock BTC הוא $ 110.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENBTC הוא 1.00K, עם היצע כולל של 1000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.32M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Zenrock BTCל USDהיה $ -3,134.291249479.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenrock BTC ל USDהיה . $ -6,431.5345472000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenrock BTC ל USDהיה $ +3,296.5355775000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zenrock BTCל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -3,134.291249479
|-2.75%
|30 ימים
|$ -6,431.5345472000
|-5.81%
|60 ימים
|$ +3,296.5355775000
|+2.98%
|90 ימים
|$ 0
|--
zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
