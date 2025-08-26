Zenrock BTC (ZENBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,510 $ 109,510 $ 109,510 24 שעות נמוך $ 114,133 $ 114,133 $ 114,133 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,510$ 109,510 $ 109,510 גבוה 24 שעות $ 114,133$ 114,133 $ 114,133 שיא כל הזמנים $ 125,009$ 125,009 $ 125,009 המחיר הנמוך ביותר $ 96,859$ 96,859 $ 96,859 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -2.75% שינוי מחיר (7D) -4.96% שינוי מחיר (7D) -4.96%

Zenrock BTC (ZENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,687. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,510 לבין שיא של $ 114,133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 96,859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENBTC השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenrock BTC (ZENBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 110.32M$ 110.32M $ 110.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.32M$ 110.32M $ 110.32M אספקת מחזור 1.00K 1.00K 1.00K אספקה כוללת 1,000.0 1,000.0 1,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zenrock BTC הוא $ 110.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENBTC הוא 1.00K, עם היצע כולל של 1000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.32M.