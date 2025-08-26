עוד על ZENBTC

ZENBTC מידע על מחיר

ZENBTC מסמך לבן

ZENBTC אתר רשמי

ZENBTC טוקניומיקה

ZENBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zenrock BTC סֵמֶל

Zenrock BTC מחיר (ZENBTC)

לא רשום

1 ZENBTC ל USDמחיר חי:

$110,323
$110,323$110,323
-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zenrock BTC (ZENBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:03:40 (UTC+8)

Zenrock BTC (ZENBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 109,510
$ 109,510$ 109,510
24 שעות נמוך
$ 114,133
$ 114,133$ 114,133
גבוה 24 שעות

$ 109,510
$ 109,510$ 109,510

$ 114,133
$ 114,133$ 114,133

$ 125,009
$ 125,009$ 125,009

$ 96,859
$ 96,859$ 96,859

+0.44%

-2.75%

-4.96%

-4.96%

Zenrock BTC (ZENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,687. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,510 לבין שיא של $ 114,133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 96,859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENBTC השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenrock BTC (ZENBTC) מידע שוק

$ 110.32M
$ 110.32M$ 110.32M

--
----

$ 110.32M
$ 110.32M$ 110.32M

1.00K
1.00K 1.00K

1,000.0
1,000.0 1,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zenrock BTC הוא $ 110.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENBTC הוא 1.00K, עם היצע כולל של 1000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.32M.

Zenrock BTC (ZENBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zenrock BTCל USDהיה $ -3,134.291249479.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenrock BTC ל USDהיה . $ -6,431.5345472000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenrock BTC ל USDהיה $ +3,296.5355775000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zenrock BTCל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,134.291249479-2.75%
30 ימים$ -6,431.5345472000-5.81%
60 ימים$ +3,296.5355775000+2.98%
90 ימים$ 0--

מה זהZenrock BTC (ZENBTC)

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zenrock BTC (ZENBTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Zenrock BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zenrock BTC (ZENBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zenrock BTC (ZENBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zenrock BTC.

בדוק את Zenrock BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

ZENBTC למטבעות מקומיים

Zenrock BTC (ZENBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zenrock BTC (ZENBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZENBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zenrock BTC (ZENBTC)

כמה שווה Zenrock BTC (ZENBTC) היום?
החי ZENBTCהמחיר ב USD הוא 110,687 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZENBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של ZENBTC ל USD הוא $ 110,687. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zenrock BTC?
שווי השוק של ZENBTC הוא $ 110.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZENBTC?
ההיצע במחזור של ZENBTC הוא 1.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZENBTC?
‏‏ZENBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 125,009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZENBTC?
ZENBTC ‏‏רשם מחירATL של 96,859 USD.
מהו נפח המסחר של ZENBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZENBTC הוא -- USD.
האם ZENBTC יעלה השנה?
ZENBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZENBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:03:40 (UTC+8)

Zenrock BTC (ZENBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.