ZenMemory AI סֵמֶל

ZenMemory AI מחיר (ZMEN)

לא רשום

1 ZMEN ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ZenMemory AI (ZMEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:30:58 (UTC+8)

ZenMemory AI (ZMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZenMemory AI (ZMEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZMEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZenMemory AI (ZMEN) מידע שוק

$ 5.97K
$ 5.97K$ 5.97K

--
----

$ 5.97K
$ 5.97K$ 5.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZenMemory AI הוא $ 5.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZMEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.97K.

ZenMemory AI (ZMEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZenMemory AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenMemory AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenMemory AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZenMemory AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.84%
60 ימים$ 0+22.50%
90 ימים$ 0--

מה זהZenMemory AI (ZMEN)

ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZenMemory AI (ZMEN) משאב

האתר הרשמי

ZenMemory AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZenMemory AI (ZMEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZenMemory AI (ZMEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZenMemory AI.

בדוק את ZenMemory AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ZMEN למטבעות מקומיים

ZenMemory AI (ZMEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZenMemory AI (ZMEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZMEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZenMemory AI (ZMEN)

כמה שווה ZenMemory AI (ZMEN) היום?
החי ZMENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZMEN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZMEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZenMemory AI?
שווי השוק של ZMEN הוא $ 5.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZMEN?
ההיצע במחזור של ZMEN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZMEN?
‏‏ZMEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZMEN?
ZMEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZMEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZMEN הוא -- USD.
האם ZMEN יעלה השנה?
ZMEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZMEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.