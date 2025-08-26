Zeitgeist (ZTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00328521 $ 0.00328521 $ 0.00328521 24 שעות נמוך $ 0.00351412 $ 0.00351412 $ 0.00351412 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00328521$ 0.00328521 $ 0.00328521 גבוה 24 שעות $ 0.00351412$ 0.00351412 $ 0.00351412 שיא כל הזמנים $ 0.325145$ 0.325145 $ 0.325145 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00328521$ 0.00328521 $ 0.00328521 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -5.74% שינוי מחיר (7D) -40.21% שינוי מחיר (7D) -40.21%

Zeitgeist (ZTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0032914. במהלך 24 השעות האחרונות, ZTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00328521 לבין שיא של $ 0.00351412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.325145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00328521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZTG השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -5.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeitgeist (ZTG) מידע שוק

שווי שוק $ 303.21K$ 303.21K $ 303.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 379.98K$ 379.98K $ 379.98K אספקת מחזור 92.14M 92.14M 92.14M אספקה כוללת 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444 115,463,187.5308444

שווי השוק הנוכחי של Zeitgeist הוא $ 303.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZTG הוא 92.14M, עם היצע כולל של 115463187.5308444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.98K.