Zeitgeist מחיר (ZTG)

לא רשום

1 ZTG ל USDמחיר חי:

$0.00329656
-5.50%1D
mexc
USD
Zeitgeist (ZTG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:42:22 (UTC+8)

Zeitgeist (ZTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00328521
24 שעות נמוך
$ 0.00351412
גבוה 24 שעות

$ 0.00328521
$ 0.00351412
$ 0.325145
$ 0.00328521
+0.08%

-5.74%

-40.21%

-40.21%

Zeitgeist (ZTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0032914. במהלך 24 השעות האחרונות, ZTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00328521 לבין שיא של $ 0.00351412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.325145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00328521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZTG השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -5.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeitgeist (ZTG) מידע שוק

$ 303.21K
--
$ 379.98K
92.14M
115,463,187.5308444
שווי השוק הנוכחי של Zeitgeist הוא $ 303.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZTG הוא 92.14M, עם היצע כולל של 115463187.5308444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.98K.

Zeitgeist (ZTG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zeitgeistל USDהיה $ -0.000200493863016917.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeitgeist ל USDהיה . $ -0.0015890148.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeitgeist ל USDהיה $ -0.0016224396.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zeitgeistל USDהיה $ -0.005850760704655344.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000200493863016917-5.74%
30 ימים$ -0.0015890148-48.27%
60 ימים$ -0.0016224396-49.29%
90 ימים$ -0.005850760704655344-63.99%

מה זהZeitgeist (ZTG)

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Zeitgeist (ZTG) משאב

האתר הרשמי

Zeitgeistתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zeitgeist (ZTG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zeitgeist (ZTG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zeitgeist.

בדוק את Zeitgeist תחזית המחיר עכשיו‏!

ZTG למטבעות מקומיים

Zeitgeist (ZTG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zeitgeist (ZTG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZTG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zeitgeist (ZTG)

כמה שווה Zeitgeist (ZTG) היום?
החי ZTGהמחיר ב USD הוא 0.0032914 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZTG ל USD?
המחיר הנוכחי של ZTG ל USD הוא $ 0.0032914. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zeitgeist?
שווי השוק של ZTG הוא $ 303.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZTG?
ההיצע במחזור של ZTG הוא 92.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZTG?
‏‏ZTG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.325145 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZTG?
ZTG ‏‏רשם מחירATL של 0.00328521 USD.
מהו נפח המסחר של ZTG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZTG הוא -- USD.
האם ZTG יעלה השנה?
ZTG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZTG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.