Zegent AI (ZGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00545982$ 0.00545982 $ 0.00545982 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -3.92% שינוי מחיר (7D) -1.49% שינוי מחיר (7D) -1.49%

Zegent AI (ZGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00545982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZGEN השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zegent AI (ZGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K אספקת מחזור 827.02M 827.02M 827.02M אספקה כוללת 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686 827,018,766.6633686

שווי השוק הנוכחי של Zegent AI הוא $ 83.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZGEN הוא 827.02M, עם היצע כולל של 827018766.6633686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.34K.