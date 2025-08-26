עוד על ZGEN

Zegent AI סֵמֶל

Zegent AI מחיר (ZGEN)

לא רשום

1 ZGEN ל USDמחיר חי:

$0.00010077
$0.00010077$0.00010077
-3.90%1D
mexc
USD
Zegent AI (ZGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:03:14 (UTC+8)

Zegent AI (ZGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545982
$ 0.00545982$ 0.00545982

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-3.92%

-1.49%

-1.49%

Zegent AI (ZGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00545982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZGEN השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zegent AI (ZGEN) מידע שוק

$ 83.34K
$ 83.34K$ 83.34K

--
----

$ 83.34K
$ 83.34K$ 83.34K

827.02M
827.02M 827.02M

827,018,766.6633686
827,018,766.6633686 827,018,766.6633686

שווי השוק הנוכחי של Zegent AI הוא $ 83.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZGEN הוא 827.02M, עם היצע כולל של 827018766.6633686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.34K.

Zegent AI (ZGEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zegent AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZegent AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZegent AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zegent AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.92%
30 ימים$ 0-19.65%
60 ימים$ 0+120.51%
90 ימים$ 0--

מה זהZegent AI (ZGEN)

Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

Zegent AI (ZGEN) משאב

האתר הרשמי

Zegent AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zegent AI (ZGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zegent AI (ZGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zegent AI.

בדוק את Zegent AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ZGEN למטבעות מקומיים

Zegent AI (ZGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zegent AI (ZGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zegent AI (ZGEN)

כמה שווה Zegent AI (ZGEN) היום?
החי ZGENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZGEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zegent AI?
שווי השוק של ZGEN הוא $ 83.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZGEN?
ההיצע במחזור של ZGEN הוא 827.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZGEN?
‏‏ZGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00545982 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZGEN?
ZGEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZGEN הוא -- USD.
האם ZGEN יעלה השנה?
ZGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:03:14 (UTC+8)

