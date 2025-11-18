Zeek Coin מחיר היום

מחיר Zeek Coin (MEOW) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 22.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא -- לכל MEOW.

Zeek Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,940, עם היצע במחזור של 805.72B MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003533, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב -0.49% בשעה האחרונה ו -38.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zeek Coin (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 111.94K$ 111.94K $ 111.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.93K$ 138.93K $ 138.93K אספקת מחזור 805.72B 805.72B 805.72B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zeek Coin הוא $ 111.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 805.72B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.93K.