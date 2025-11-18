Zedxion USDZ מחיר היום

מחיר Zedxion USDZ (USDZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.939788, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDZ ל USD הוא $ 0.939788 לכל USDZ.

Zedxion USDZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,211,210, עם היצע במחזור של 8.74M USDZ. ב‑24 השעות האחרונות, USDZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.072763.

ביצועים לטווח קצר, USDZ נע ב -- בשעה האחרונה ו +59.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zedxion USDZ (USDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.76B$ 81.76B $ 81.76B אספקת מחזור 8.74M 8.74M 8.74M אספקה כוללת 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

