Zedxion (ZEDXION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.499277 $ 0.499277 $ 0.499277 24 שעות נמוך $ 0.526718 $ 0.526718 $ 0.526718 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.499277$ 0.499277 $ 0.499277 גבוה 24 שעות $ 0.526718$ 0.526718 $ 0.526718 שיא כל הזמנים $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -4.46% שינוי מחיר (7D) -1.90% שינוי מחיר (7D) -1.90%

Zedxion (ZEDXION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.500753. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEDXION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.499277 לבין שיא של $ 0.526718, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEDXIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEDXION השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -4.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zedxion (ZEDXION) מידע שוק

שווי שוק $ 61.35M$ 61.35M $ 61.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.39B$ 2.39B $ 2.39B אספקת מחזור 122.32M 122.32M 122.32M אספקה כוללת 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

שווי השוק הנוכחי של Zedxion הוא $ 61.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEDXION הוא 122.32M, עם היצע כולל של 4756558137.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.39B.