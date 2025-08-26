עוד על ZECK

ZECK מידע על מחיר

ZECK מסמך לבן

ZECK אתר רשמי

ZECK טוקניומיקה

ZECK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zeck Murris סֵמֶל

Zeck Murris מחיר (ZECK)

לא רשום

1 ZECK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zeck Murris (ZECK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:30:50 (UTC+8)

Zeck Murris (ZECK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.81%

+4.81%

Zeck Murris (ZECK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZECK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZECKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZECK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeck Murris (ZECK) מידע שוק

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

--
----

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

973.80M
973.80M 973.80M

973,797,547.049199
973,797,547.049199 973,797,547.049199

שווי השוק הנוכחי של Zeck Murris הוא $ 10.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZECK הוא 973.80M, עם היצע כולל של 973797547.049199. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.30K.

Zeck Murris (ZECK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zeck Murrisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeck Murris ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeck Murris ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zeck Murrisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.54%
60 ימים$ 0+29.07%
90 ימים$ 0--

מה זהZeck Murris (ZECK)

Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zeck Murris (ZECK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Zeck Murrisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zeck Murris (ZECK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zeck Murris (ZECK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zeck Murris.

בדוק את Zeck Murris תחזית המחיר עכשיו‏!

ZECK למטבעות מקומיים

Zeck Murris (ZECK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zeck Murris (ZECK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZECK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zeck Murris (ZECK)

כמה שווה Zeck Murris (ZECK) היום?
החי ZECKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZECK ל USD?
המחיר הנוכחי של ZECK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zeck Murris?
שווי השוק של ZECK הוא $ 10.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZECK?
ההיצע במחזור של ZECK הוא 973.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZECK?
‏‏ZECK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZECK?
ZECK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZECK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZECK הוא -- USD.
האם ZECK יעלה השנה?
ZECK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZECK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:30:50 (UTC+8)

Zeck Murris (ZECK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.