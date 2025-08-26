עוד על ZUSD

Zasset zUSD סֵמֶל

Zasset zUSD מחיר (ZUSD)

1 ZUSD ל USDמחיר חי:

$0.811884
$0.811884$0.811884
0.00%1D
Zasset zUSD (ZUSD) טבלת מחירים חיה
Zasset zUSD (ZUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833$ 0.178833

--

--

+0.80%

+0.80%

Zasset zUSD (ZUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.811884. במהלך 24 השעות האחרונות, ZUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.178833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים.

Zasset zUSD (ZUSD) מידע שוק

$ 77.52K
$ 77.52K$ 77.52K

--
----

$ 77.52K
$ 77.52K$ 77.52K

95.48K
95.48K 95.48K

95,479.90376995478
95,479.90376995478 95,479.90376995478

שווי השוק הנוכחי של Zasset zUSD הוא $ 77.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZUSD הוא 95.48K, עם היצע כולל של 95479.90376995478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.52K.

Zasset zUSD (ZUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zasset zUSDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZasset zUSD ל USDהיה . $ -0.0538862836.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZasset zUSD ל USDהיה $ +0.0453615016.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zasset zUSDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0538862836-6.63%
60 ימים$ +0.0453615016+5.59%
90 ימים$ 0--

מה זהZasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

Zasset zUSD (ZUSD) משאב

האתר הרשמי

Zasset zUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zasset zUSD (ZUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zasset zUSD (ZUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zasset zUSD.

בדוק את Zasset zUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

ZUSD למטבעות מקומיים

Zasset zUSD (ZUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zasset zUSD (ZUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zasset zUSD (ZUSD)

כמה שווה Zasset zUSD (ZUSD) היום?
החי ZUSDהמחיר ב USD הוא 0.811884 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של ZUSD ל USD הוא $ 0.811884. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zasset zUSD?
שווי השוק של ZUSD הוא $ 77.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZUSD?
ההיצע במחזור של ZUSD הוא 95.48K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZUSD?
‏‏ZUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZUSD?
ZUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.178833 USD.
מהו נפח המסחר של ZUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZUSD הוא -- USD.
האם ZUSD יעלה השנה?
ZUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
