Zasset zUSD (ZUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.178833$ 0.178833 $ 0.178833 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.80% שינוי מחיר (7D) +0.80%

Zasset zUSD (ZUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.811884. במהלך 24 השעות האחרונות, ZUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.178833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zasset zUSD (ZUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 77.52K$ 77.52K $ 77.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.52K$ 77.52K $ 77.52K אספקת מחזור 95.48K 95.48K 95.48K אספקה כוללת 95,479.90376995478 95,479.90376995478 95,479.90376995478

שווי השוק הנוכחי של Zasset zUSD הוא $ 77.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZUSD הוא 95.48K, עם היצע כולל של 95479.90376995478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.52K.