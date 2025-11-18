ZARO Coin מחיר היום

מחיר ZARO Coin (ZARO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZARO ל USD הוא -- לכל ZARO.

ZARO Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 579,776, עם היצע במחזור של 704.87M ZARO. ב‑24 השעות האחרונות, ZARO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00162395, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZARO נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -19.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZARO Coin (ZARO) מידע שוק

שווי שוק $ 579.78K$ 579.78K $ 579.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 822.53K$ 822.53K $ 822.53K אספקת מחזור 704.87M 704.87M 704.87M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

