ZARA AI סֵמֶל

ZARA AI מחיר (ZARA)

לא רשום

1 ZARA ל USDמחיר חי:

$0.00077187
$0.00077187$0.00077187
-10.30%1D
mexc
USD
ZARA AI (ZARA) טבלת מחירים חיה
ZARA AI (ZARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02553514
$ 0.02553514$ 0.02553514

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-10.34%

-0.78%

-0.78%

ZARA AI (ZARA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02553514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZARA השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.78% ב-7 הימים האחרונים.

ZARA AI (ZARA) מידע שוק

$ 482.75K
$ 482.75K$ 482.75K

--
----

$ 499.62K
$ 499.62K$ 499.62K

625.42M
625.42M 625.42M

647,290,677.512071
647,290,677.512071 647,290,677.512071

שווי השוק הנוכחי של ZARA AI הוא $ 482.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZARA הוא 625.42M, עם היצע כולל של 647290677.512071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 499.62K.

ZARA AI (ZARA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZARA AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZARA AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZARA AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZARA AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.34%
30 ימים$ 0-4.64%
60 ימים$ 0+75.94%
90 ימים$ 0--

מה זהZARA AI (ZARA)

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

ZARA AI (ZARA) משאב

האתר הרשמי

ZARA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZARA AI (ZARA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZARA AI (ZARA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את ZARA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ZARA למטבעות מקומיים

ZARA AI (ZARA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZARA AI (ZARA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZARA AI (ZARA)

כמה שווה ZARA AI (ZARA) היום?
החי ZARAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZARA ל USD?
המחיר הנוכחי של ZARA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZARA AI?
שווי השוק של ZARA הוא $ 482.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZARA?
ההיצע במחזור של ZARA הוא 625.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZARA?
‏‏ZARA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02553514 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZARA?
ZARA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZARA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZARA הוא -- USD.
האם ZARA יעלה השנה?
ZARA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZARA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
