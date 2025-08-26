ZARA AI (ZARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02553514$ 0.02553514 $ 0.02553514 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -10.34% שינוי מחיר (7D) -0.78% שינוי מחיר (7D) -0.78%

ZARA AI (ZARA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02553514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZARA השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZARA AI (ZARA) מידע שוק

שווי שוק $ 482.75K$ 482.75K $ 482.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 499.62K$ 499.62K $ 499.62K אספקת מחזור 625.42M 625.42M 625.42M אספקה כוללת 647,290,677.512071 647,290,677.512071 647,290,677.512071

שווי השוק הנוכחי של ZARA AI הוא $ 482.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZARA הוא 625.42M, עם היצע כולל של 647290677.512071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 499.62K.