ZambesiGold (ZGD) טוקנומיקה
ZambesiGold (ZGD) מידע
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value.
The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts.
Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
ZambesiGold (ZGD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ZambesiGold (ZGD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ZambesiGold (ZGD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ZambesiGold (ZGD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ZGD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ZGDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ZGDטוקניומיקה, חקרו אתZGDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ZGD חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ZGD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZGD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.