ZambesiGold מחיר (ZGD)
-2.69%
-14.26%
-14.31%
-14.31%
ZambesiGold (ZGD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03600363. במהלך 24 השעות האחרונות, ZGD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02899971 לבין שיא של $ 0.04199318, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZGDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01801056.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZGD השתנה ב -2.69% במהלך השעה האחרונה, -14.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ZambesiGold הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZGD הוא 41.90M, עם היצע כולל של 177000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.37M.
במהלך היום, השינוי במחיר של ZambesiGoldל USDהיה $ -0.0059884152792798.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZambesiGold ל USDהיה . $ -0.0140377613.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZambesiGold ל USDהיה $ -0.0207575940.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZambesiGoldל USDהיה $ -0.05303521396150774.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0059884152792798
|-14.26%
|30 ימים
|$ -0.0140377613
|-38.98%
|60 ימים
|$ -0.0207575940
|-57.65%
|90 ימים
|$ -0.05303521396150774
|-59.56%
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
