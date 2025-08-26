עוד על ZGD

ZambesiGold סֵמֶל

ZambesiGold מחיר (ZGD)

לא רשום

1 ZGD ל USDמחיר חי:

$0.0360014
$0.0360014$0.0360014
-14.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
ZambesiGold (ZGD) טבלת מחירים חיה
ZambesiGold (ZGD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02899971
$ 0.02899971$ 0.02899971
24 שעות נמוך
$ 0.04199318
$ 0.04199318$ 0.04199318
גבוה 24 שעות

$ 0.02899971
$ 0.02899971$ 0.02899971

$ 0.04199318
$ 0.04199318$ 0.04199318

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.01801056
$ 0.01801056$ 0.01801056

-2.69%

-14.26%

-14.31%

-14.31%

ZambesiGold (ZGD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03600363. במהלך 24 השעות האחרונות, ZGD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02899971 לבין שיא של $ 0.04199318, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZGDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01801056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZGD השתנה ב -2.69% במהלך השעה האחרונה, -14.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZambesiGold (ZGD) מידע שוק

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 6.37M
$ 6.37M$ 6.37M

41.90M
41.90M 41.90M

177,000,000.0
177,000,000.0 177,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZambesiGold הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZGD הוא 41.90M, עם היצע כולל של 177000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.37M.

ZambesiGold (ZGD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZambesiGoldל USDהיה $ -0.0059884152792798.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZambesiGold ל USDהיה . $ -0.0140377613.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZambesiGold ל USDהיה $ -0.0207575940.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZambesiGoldל USDהיה $ -0.05303521396150774.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0059884152792798-14.26%
30 ימים$ -0.0140377613-38.98%
60 ימים$ -0.0207575940-57.65%
90 ימים$ -0.05303521396150774-59.56%

מה זהZambesiGold (ZGD)

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZambesiGold (ZGD) משאב

האתר הרשמי

ZambesiGoldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZambesiGold (ZGD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZambesiGold (ZGD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZambesiGold.

בדוק את ZambesiGold תחזית המחיר עכשיו‏!

ZGD למטבעות מקומיים

ZambesiGold (ZGD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZambesiGold (ZGD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZGD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZambesiGold (ZGD)

כמה שווה ZambesiGold (ZGD) היום?
החי ZGDהמחיר ב USD הוא 0.03600363 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZGD ל USD?
המחיר הנוכחי של ZGD ל USD הוא $ 0.03600363. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZambesiGold?
שווי השוק של ZGD הוא $ 1.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZGD?
ההיצע במחזור של ZGD הוא 41.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZGD?
‏‏ZGD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZGD?
ZGD ‏‏רשם מחירATL של 0.01801056 USD.
מהו נפח המסחר של ZGD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZGD הוא -- USD.
האם ZGD יעלה השנה?
ZGD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZGD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ZambesiGold (ZGD) עדכונים חשובים מהתעשייה

