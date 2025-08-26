ZambesiGold (ZGD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02899971 $ 0.02899971 $ 0.02899971 24 שעות נמוך $ 0.04199318 $ 0.04199318 $ 0.04199318 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02899971$ 0.02899971 $ 0.02899971 גבוה 24 שעות $ 0.04199318$ 0.04199318 $ 0.04199318 שיא כל הזמנים $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01801056$ 0.01801056 $ 0.01801056 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.69% שינוי מחיר (1D) -14.26% שינוי מחיר (7D) -14.31% שינוי מחיר (7D) -14.31%

ZambesiGold (ZGD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03600363. במהלך 24 השעות האחרונות, ZGD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02899971 לבין שיא של $ 0.04199318, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZGDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01801056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZGD השתנה ב -2.69% במהלך השעה האחרונה, -14.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZambesiGold (ZGD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M אספקת מחזור 41.90M 41.90M 41.90M אספקה כוללת 177,000,000.0 177,000,000.0 177,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZambesiGold הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZGD הוא 41.90M, עם היצע כולל של 177000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.37M.