Yuro 2024 סֵמֶל

Yuro 2024 מחיר (YURO)

לא רשום

1 YURO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Yuro 2024 (YURO) טבלת מחירים חיה
Yuro 2024 (YURO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00686323
$ 0.00686323$ 0.00686323

$ 0.00000542
$ 0.00000542$ 0.00000542

--

--

-8.49%

-8.49%

Yuro 2024 (YURO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000758. במהלך 24 השעות האחרונות, YURO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00686323, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YURO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuro 2024 (YURO) מידע שוק

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

--
----

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

985.95M
985.95M 985.95M

985,953,104.0
985,953,104.0 985,953,104.0

שווי השוק הנוכחי של Yuro 2024 הוא $ 7.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YURO הוא 985.95M, עם היצע כולל של 985953104.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.47K.

Yuro 2024 (YURO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yuro 2024ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuro 2024 ל USDהיה . $ -0.0000004139.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuro 2024 ל USDהיה $ +0.0000008704.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yuro 2024ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000004139-5.46%
60 ימים$ +0.0000008704+11.48%
90 ימים$ 0--

מה זהYuro 2024 (YURO)

Yuro 2024 (YURO) משאב

האתר הרשמי

Yuro 2024תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yuro 2024 (YURO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yuro 2024 (YURO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yuro 2024.

בדוק את Yuro 2024 תחזית המחיר עכשיו‏!

YURO למטבעות מקומיים

Yuro 2024 (YURO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yuro 2024 (YURO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YURO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yuro 2024 (YURO)

כמה שווה Yuro 2024 (YURO) היום?
החי YUROהמחיר ב USD הוא 0.00000758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YURO ל USD?
המחיר הנוכחי של YURO ל USD הוא $ 0.00000758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yuro 2024?
שווי השוק של YURO הוא $ 7.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YURO?
ההיצע במחזור של YURO הוא 985.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YURO?
‏‏YURO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00686323 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YURO?
YURO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000542 USD.
מהו נפח המסחר של YURO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YURO הוא -- USD.
האם YURO יעלה השנה?
YURO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YURO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
