Yuro 2024 (YURO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000758. במהלך 24 השעות האחרונות, YURO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00686323, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YURO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Yuro 2024 הוא $ 7.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YURO הוא 985.95M, עם היצע כולל של 985953104.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.47K.