Yunki (YUNKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -3.87% שינוי מחיר (7D) +2.62% שינוי מחיר (7D) +2.62%

Yunki (YUNKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUNKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUNKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUNKI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yunki (YUNKI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K אספקת מחזור 88.89B 88.89B 88.89B אספקה כוללת 88,888,888,888.0 88,888,888,888.0 88,888,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Yunki הוא $ 8.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNKI הוא 88.89B, עם היצע כולל של 88888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.02K.