Yuna Bite סֵמֶל

Yuna Bite מחיר (YUNA)

לא רשום

1 YUNA ל USDמחיר חי:

--
----
-14.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yuna Bite (YUNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:57:34 (UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-14.47%

-20.58%

-20.58%

Yuna Bite (YUNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUNA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -14.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuna Bite (YUNA) מידע שוק

$ 7.23K
$ 7.23K$ 7.23K

--
----

$ 7.23K
$ 7.23K$ 7.23K

999.48M
999.48M 999.48M

999,476,892.32842
999,476,892.32842 999,476,892.32842

שווי השוק הנוכחי של Yuna Bite הוא $ 7.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999476892.32842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.23K.

Yuna Bite (YUNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yuna Biteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuna Bite ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuna Bite ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yuna Biteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.47%
30 ימים$ 0-53.45%
60 ימים$ 0-96.21%
90 ימים$ 0--

מה זהYuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

Yuna Bite (YUNA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yuna Biteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yuna Bite (YUNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yuna Bite (YUNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yuna Bite.

בדוק את Yuna Bite תחזית המחיר עכשיו‏!

YUNA למטבעות מקומיים

Yuna Bite (YUNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yuna Bite (YUNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yuna Bite (YUNA)

כמה שווה Yuna Bite (YUNA) היום?
החי YUNAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUNA ל USD?
המחיר הנוכחי של YUNA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yuna Bite?
שווי השוק של YUNA הוא $ 7.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUNA?
ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUNA?
‏‏YUNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUNA?
YUNA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YUNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUNA הוא -- USD.
האם YUNA יעלה השנה?
YUNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:57:34 (UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

