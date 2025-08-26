Yuna Bite (YUNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -14.47% שינוי מחיר (7D) -20.58% שינוי מחיר (7D) -20.58%

Yuna Bite (YUNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUNA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -14.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuna Bite (YUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K אספקת מחזור 999.48M 999.48M 999.48M אספקה כוללת 999,476,892.32842 999,476,892.32842 999,476,892.32842

שווי השוק הנוכחי של Yuna Bite הוא $ 7.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999476892.32842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.23K.