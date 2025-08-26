עוד על YUNA

Yuna AI סֵמֶל

Yuna AI מחיר (YUNA)

1 YUNA ל USDמחיר חי:

Yuna AI (YUNA) טבלת מחירים חיה
Yuna AI (YUNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136538
$ 0.00136538$ 0.00136538

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yuna AI (YUNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00136538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUNA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuna AI (YUNA) מידע שוק

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

--
----

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,430.364488
999,637,430.364488 999,637,430.364488

שווי השוק הנוכחי של Yuna AI הוא $ 11.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999637430.364488. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.51K.

Yuna AI (YUNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yuna AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuna AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuna AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yuna AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.02%
60 ימים$ 0+32.33%
90 ימים$ 0--

מה זהYuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Yuna AI (YUNA) משאב

האתר הרשמי

Yuna AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yuna AI (YUNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yuna AI (YUNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yuna AI.

בדוק את Yuna AI תחזית המחיר עכשיו‏!

YUNA למטבעות מקומיים

Yuna AI (YUNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yuna AI (YUNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yuna AI (YUNA)

כמה שווה Yuna AI (YUNA) היום?
החי YUNAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUNA ל USD?
המחיר הנוכחי של YUNA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yuna AI?
שווי השוק של YUNA הוא $ 11.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUNA?
ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUNA?
‏‏YUNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00136538 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUNA?
YUNA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YUNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUNA הוא -- USD.
האם YUNA יעלה השנה?
YUNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Yuna AI (YUNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.