Yuna AI (YUNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00136538$ 0.00136538 $ 0.00136538 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Yuna AI (YUNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00136538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUNA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuna AI (YUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,637,430.364488 999,637,430.364488 999,637,430.364488

שווי השוק הנוכחי של Yuna AI הוא $ 11.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNA הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999637430.364488. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.51K.