Yumiko AI סֵמֶל

Yumiko AI מחיר (ALIVE)

לא רשום

1 ALIVE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yumiko AI (ALIVE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:43 (UTC+8)

Yumiko AI (ALIVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-5.16%

-2.80%

-2.80%

Yumiko AI (ALIVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALIVE השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -5.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yumiko AI (ALIVE) מידע שוק

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

--
----

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

998.14M
998.14M 998.14M

998,140,043.015072
998,140,043.015072 998,140,043.015072

שווי השוק הנוכחי של Yumiko AI הוא $ 15.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALIVE הוא 998.14M, עם היצע כולל של 998140043.015072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.19K.

Yumiko AI (ALIVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yumiko AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYumiko AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYumiko AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yumiko AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.16%
30 ימים$ 0+0.42%
60 ימים$ 0+21.99%
90 ימים$ 0--

מה זהYumiko AI (ALIVE)

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

Yumiko AI (ALIVE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yumiko AI (ALIVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yumiko AI (ALIVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALIVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yumiko AI (ALIVE)

כמה שווה Yumiko AI (ALIVE) היום?
החי ALIVEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALIVE ל USD?
המחיר הנוכחי של ALIVE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yumiko AI?
שווי השוק של ALIVE הוא $ 15.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALIVE?
ההיצע במחזור של ALIVE הוא 998.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALIVE?
‏‏ALIVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALIVE?
ALIVE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALIVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALIVE הוא -- USD.
האם ALIVE יעלה השנה?
ALIVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALIVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:43 (UTC+8)

