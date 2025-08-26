Yumi ($YUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00728927$ 0.00728927 $ 0.00728927 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.15% שינוי מחיר (7D) +2.83% שינוי מחיר (7D) +2.83%

Yumi ($YUMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $YUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $YUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00728927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $YUMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yumi ($YUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.58K$ 28.58K $ 28.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.58K$ 28.58K $ 28.58K אספקת מחזור 833.56M 833.56M 833.56M אספקה כוללת 833,559,244.607285 833,559,244.607285 833,559,244.607285

שווי השוק הנוכחי של Yumi הוא $ 28.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $YUMI הוא 833.56M, עם היצע כולל של 833559244.607285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.58K.