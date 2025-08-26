עוד על YUKU

Yuku AI סֵמֶל

Yuku AI מחיר (YUKU)

לא רשום

1 YUKU ל USDמחיר חי:

$0.00316445
$0.00316445
-2.90%1D
mexc
USD
Yuku AI (YUKU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:28:32 (UTC+8)

Yuku AI (YUKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00312448
$ 0.00312448
24 שעות נמוך
$ 0.00346129
$ 0.00346129
גבוה 24 שעות

$ 0.00312448
$ 0.00312448

$ 0.00346129
$ 0.00346129

$ 0.008205
$ 0.008205

$ 0.0031116
$ 0.0031116

+1.28%

-2.93%

-12.02%

-12.02%

Yuku AI (YUKU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00316445. במהלך 24 השעות האחרונות, YUKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00312448 לבין שיא של $ 0.00346129, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0031116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUKU השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuku AI (YUKU) מידע שוק

$ 768.03K
$ 768.03K

--
--

$ 3.12M
$ 3.12M

243.41M
243.41M

989,411,883.9420649
989,411,883.9420649

שווי השוק הנוכחי של Yuku AI הוא $ 768.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUKU הוא 243.41M, עם היצע כולל של 989411883.9420649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.

Yuku AI (YUKU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yuku AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuku AI ל USDהיה . $ -0.0007641156.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYuku AI ל USDהיה $ -0.0008310310.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yuku AIל USDהיה $ -0.002784735167264.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.93%
30 ימים$ -0.0007641156-24.14%
60 ימים$ -0.0008310310-26.26%
90 ימים$ -0.002784735167264-46.80%

מה זהYuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

Yuku AI (YUKU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yuku AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yuku AI (YUKU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yuku AI (YUKU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yuku AI.

בדוק את Yuku AI תחזית המחיר עכשיו‏!

YUKU למטבעות מקומיים

Yuku AI (YUKU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yuku AI (YUKU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUKU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yuku AI (YUKU)

כמה שווה Yuku AI (YUKU) היום?
החי YUKUהמחיר ב USD הוא 0.00316445 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUKU ל USD?
המחיר הנוכחי של YUKU ל USD הוא $ 0.00316445. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yuku AI?
שווי השוק של YUKU הוא $ 768.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUKU?
ההיצע במחזור של YUKU הוא 243.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUKU?
‏‏YUKU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.008205 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUKU?
YUKU ‏‏רשם מחירATL של 0.0031116 USD.
מהו נפח המסחר של YUKU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUKU הוא -- USD.
האם YUKU יעלה השנה?
YUKU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUKU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:28:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.