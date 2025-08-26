Yuku AI (YUKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00312448 $ 0.00312448 $ 0.00312448 24 שעות נמוך $ 0.00346129 $ 0.00346129 $ 0.00346129 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00312448$ 0.00312448 $ 0.00312448 גבוה 24 שעות $ 0.00346129$ 0.00346129 $ 0.00346129 שיא כל הזמנים $ 0.008205$ 0.008205 $ 0.008205 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0031116$ 0.0031116 $ 0.0031116 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) -12.02% שינוי מחיר (7D) -12.02%

Yuku AI (YUKU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00316445. במהלך 24 השעות האחרונות, YUKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00312448 לבין שיא של $ 0.00346129, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0031116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUKU השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yuku AI (YUKU) מידע שוק

שווי שוק $ 768.03K$ 768.03K $ 768.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M אספקת מחזור 243.41M 243.41M 243.41M אספקה כוללת 989,411,883.9420649 989,411,883.9420649 989,411,883.9420649

שווי השוק הנוכחי של Yuku AI הוא $ 768.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUKU הוא 243.41M, עם היצע כולל של 989411883.9420649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.