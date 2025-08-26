your outie (OUTIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00123193$ 0.00123193 $ 0.00123193 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.03% שינוי מחיר (7D) -4.03%

your outie (OUTIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OUTIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OUTIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00123193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OUTIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

your outie (OUTIE) מידע שוק

שווי שוק $ 17.66K$ 17.66K $ 17.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.66K$ 17.66K $ 17.66K אספקת מחזור 999.16M 999.16M 999.16M אספקה כוללת 999,162,667.483338 999,162,667.483338 999,162,667.483338

שווי השוק הנוכחי של your outie הוא $ 17.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUTIE הוא 999.16M, עם היצע כולל של 999162667.483338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.66K.