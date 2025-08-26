עוד על OUTIE

your outie סֵמֶל

your outie מחיר (OUTIE)

לא רשום

1 OUTIE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
your outie (OUTIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:02:45 (UTC+8)

your outie (OUTIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.03%

-4.03%

your outie (OUTIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OUTIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OUTIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00123193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OUTIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

your outie (OUTIE) מידע שוק

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

--
----

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

999.16M
999.16M 999.16M

999,162,667.483338
999,162,667.483338 999,162,667.483338

שווי השוק הנוכחי של your outie הוא $ 17.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUTIE הוא 999.16M, עם היצע כולל של 999162667.483338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.66K.

your outie (OUTIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של your outieל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyour outie ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyour outie ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של your outieל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.64%
60 ימים$ 0+17.52%
90 ימים$ 0--

מה זהyour outie (OUTIE)

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

your outie (OUTIE) משאב

האתר הרשמי

your outieתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה your outie (OUTIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות your outie (OUTIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור your outie.

בדוק את your outie תחזית המחיר עכשיו‏!

OUTIE למטבעות מקומיים

your outie (OUTIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של your outie (OUTIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OUTIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על your outie (OUTIE)

כמה שווה your outie (OUTIE) היום?
החי OUTIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OUTIE ל USD?
המחיר הנוכחי של OUTIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של your outie?
שווי השוק של OUTIE הוא $ 17.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OUTIE?
ההיצע במחזור של OUTIE הוא 999.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OUTIE?
‏‏OUTIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00123193 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OUTIE?
OUTIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OUTIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OUTIE הוא -- USD.
האם OUTIE יעלה השנה?
OUTIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OUTIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:02:45 (UTC+8)

