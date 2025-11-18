YOUR AI מחיר היום

מחיר YOUR AI (YOURAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00032725, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YOURAI ל USD הוא $ 0.00032725 לכל YOURAI.

YOUR AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,067.23, עם היצע במחזור של 46.10M YOURAI. ב‑24 השעות האחרונות, YOURAI סחר בין $ 0.00031423 (נמוך) ל $ 0.00034866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.53518, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00031423.

ביצועים לטווח קצר, YOURAI נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -14.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

YOUR AI (YOURAI) מידע שוק

שווי שוק $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 326.84K$ 326.84K $ 326.84K אספקת מחזור 46.10M 46.10M 46.10M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

