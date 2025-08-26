עוד על YBO

Young Boys Fan Token סֵמֶל

Young Boys Fan Token מחיר (YBO)

לא רשום

1 YBO ל USDמחיר חי:

$0.057507
$0.057507$0.057507
-5.40%1D
USD
Young Boys Fan Token (YBO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:15:18 (UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

-0.01%

-5.42%

-8.50%

-8.50%

Young Boys Fan Token (YBO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057507. במהלך 24 השעות האחרונות, YBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.057446 לבין שיא של $ 0.060893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.057446.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YBO השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -5.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) מידע שוק

$ 68.84K
$ 68.84K$ 68.84K

$ 287.42K
$ 287.42K$ 287.42K

1.20M
1.20M 1.20M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Young Boys Fan Token הוא $ 68.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YBO הוא 1.20M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 287.42K.

Young Boys Fan Token (YBO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Young Boys Fan Tokenל USDהיה $ -0.00330015754983394.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYoung Boys Fan Token ל USDהיה . $ -0.0135334098.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYoung Boys Fan Token ל USDהיה $ -0.0248528864.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Young Boys Fan Tokenל USDהיה $ -0.08640509270941582.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00330015754983394-5.42%
30 ימים$ -0.0135334098-23.53%
60 ימים$ -0.0248528864-43.21%
90 ימים$ -0.08640509270941582-60.04%

מה זהYoung Boys Fan Token (YBO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Young Boys Fan Token (YBO) משאב

האתר הרשמי

Young Boys Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Young Boys Fan Token (YBO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Young Boys Fan Token (YBO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Young Boys Fan Token.

בדוק את Young Boys Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

YBO למטבעות מקומיים

Young Boys Fan Token (YBO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Young Boys Fan Token (YBO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YBO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Young Boys Fan Token (YBO)

כמה שווה Young Boys Fan Token (YBO) היום?
החי YBOהמחיר ב USD הוא 0.057507 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YBO ל USD?
המחיר הנוכחי של YBO ל USD הוא $ 0.057507. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Young Boys Fan Token?
שווי השוק של YBO הוא $ 68.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YBO?
ההיצע במחזור של YBO הוא 1.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YBO?
‏‏YBO השיג מחיר שיא (ATH) של 6.44 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YBO?
YBO ‏‏רשם מחירATL של 0.057446 USD.
מהו נפח המסחר של YBO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YBO הוא -- USD.
האם YBO יעלה השנה?
YBO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YBO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:15:18 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.