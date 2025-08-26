Young Boys Fan Token (YBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.057446 $ 0.057446 $ 0.057446 24 שעות נמוך $ 0.060893 $ 0.060893 $ 0.060893 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.057446$ 0.057446 $ 0.057446 גבוה 24 שעות $ 0.060893$ 0.060893 $ 0.060893 שיא כל הזמנים $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.057446$ 0.057446 $ 0.057446 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -5.42% שינוי מחיר (7D) -8.50% שינוי מחיר (7D) -8.50%

Young Boys Fan Token (YBO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057507. במהלך 24 השעות האחרונות, YBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.057446 לבין שיא של $ 0.060893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.057446.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YBO השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -5.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) מידע שוק

שווי שוק $ 68.84K$ 68.84K $ 68.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 287.42K$ 287.42K $ 287.42K אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Young Boys Fan Token הוא $ 68.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YBO הוא 1.20M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 287.42K.