עוד על YDWTL

YDWTL מידע על מחיר

YDWTL מסמך לבן

YDWTL אתר רשמי

YDWTL טוקניומיקה

YDWTL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

You Dont Want This Life סֵמֶל

You Dont Want This Life מחיר (YDWTL)

לא רשום

1 YDWTL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
You Dont Want This Life (YDWTL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:35:34 (UTC+8)

You Dont Want This Life (YDWTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00221643
$ 0.00221643$ 0.00221643

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

You Dont Want This Life (YDWTL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YDWTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YDWTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00221643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YDWTL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

You Dont Want This Life (YDWTL) מידע שוק

$ 3.94K
$ 3.94K$ 3.94K

--
----

$ 3.94K
$ 3.94K$ 3.94K

997.60M
997.60M 997.60M

997,603,926.000542
997,603,926.000542 997,603,926.000542

שווי השוק הנוכחי של You Dont Want This Life הוא $ 3.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YDWTL הוא 997.60M, עם היצע כולל של 997603926.000542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94K.

You Dont Want This Life (YDWTL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של You Dont Want This Lifeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Dont Want This Life ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Dont Want This Life ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של You Dont Want This Lifeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-11.11%
60 ימים$ 0-93.98%
90 ימים$ 0--

מה זהYou Dont Want This Life (YDWTL)

You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

You Dont Want This Life (YDWTL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

You Dont Want This Lifeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה You Dont Want This Life (YDWTL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות You Dont Want This Life (YDWTL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור You Dont Want This Life.

בדוק את You Dont Want This Life תחזית המחיר עכשיו‏!

YDWTL למטבעות מקומיים

You Dont Want This Life (YDWTL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של You Dont Want This Life (YDWTL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YDWTL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על You Dont Want This Life (YDWTL)

כמה שווה You Dont Want This Life (YDWTL) היום?
החי YDWTLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YDWTL ל USD?
המחיר הנוכחי של YDWTL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של You Dont Want This Life?
שווי השוק של YDWTL הוא $ 3.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YDWTL?
ההיצע במחזור של YDWTL הוא 997.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YDWTL?
‏‏YDWTL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00221643 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YDWTL?
YDWTL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YDWTL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YDWTL הוא -- USD.
האם YDWTL יעלה השנה?
YDWTL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YDWTL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:35:34 (UTC+8)

You Dont Want This Life (YDWTL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.