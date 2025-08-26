עוד על HAPPINESS

לא רשום

1 HAPPINESS ל USDמחיר חי:

$0.00014289
$0.00014289$0.00014289
-21.30%1D
mexc
USD
you can now buy (HAPPINESS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:32 (UTC+8)

you can now buy (HAPPINESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00202563
$ 0.00202563$ 0.00202563

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-21.38%

-6.29%

-6.29%

you can now buy (HAPPINESS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAPPINESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAPPINESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00202563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAPPINESS השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -21.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

you can now buy (HAPPINESS) מידע שוק

$ 142.88K
$ 142.88K$ 142.88K

--
----

$ 142.88K
$ 142.88K$ 142.88K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,017.170978
999,953,017.170978 999,953,017.170978

שווי השוק הנוכחי של you can now buy הוא $ 142.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAPPINESS הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999953017.170978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.88K.

you can now buy (HAPPINESS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של you can now buyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyou can now buy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyou can now buy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של you can now buyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-21.38%
30 ימים$ 0-59.81%
60 ימים$ 0-67.54%
90 ימים$ 0--

מה זהyou can now buy (HAPPINESS)

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

you can now buy (HAPPINESS) משאב

האתר הרשמי

you can now buyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה you can now buy (HAPPINESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות you can now buy (HAPPINESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור you can now buy.

בדוק את you can now buy תחזית המחיר עכשיו‏!

HAPPINESS למטבעות מקומיים

you can now buy (HAPPINESS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של you can now buy (HAPPINESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAPPINESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על you can now buy (HAPPINESS)

כמה שווה you can now buy (HAPPINESS) היום?
החי HAPPINESSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAPPINESS ל USD?
המחיר הנוכחי של HAPPINESS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של you can now buy?
שווי השוק של HAPPINESS הוא $ 142.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAPPINESS?
ההיצע במחזור של HAPPINESS הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAPPINESS?
‏‏HAPPINESS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00202563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAPPINESS?
HAPPINESS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAPPINESS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAPPINESS הוא -- USD.
האם HAPPINESS יעלה השנה?
HAPPINESS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAPPINESS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:32 (UTC+8)

