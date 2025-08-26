Yoko (YOKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00915937$ 0.00915937 $ 0.00915937 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) -11.91% שינוי מחיר (7D) -10.11% שינוי מחיר (7D) -10.11%

Yoko (YOKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00915937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOKO השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -11.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yoko (YOKO) מידע שוק

שווי שוק $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.95K$ 23.95K $ 23.95K אספקת מחזור 410.00M 410.00M 410.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yoko הוא $ 9.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOKO הוא 410.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.95K.