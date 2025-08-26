ynBNB MAX (YNBNBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 929.88$ 929.88 $ 929.88 המחיר הנמוך ביותר $ 509.98$ 509.98 $ 509.98 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.69% שינוי מחיר (7D) +4.69%

ynBNB MAX (YNBNBX) המחיר בזמן אמת של הוא $910.95. במהלך 24 השעות האחרונות, YNBNBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNBNBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 929.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 509.98.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNBNBX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ynBNB MAX (YNBNBX) מידע שוק

שווי שוק $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M אספקת מחזור 30.47K 30.47K 30.47K אספקה כוללת 30,470.82300872993 30,470.82300872993 30,470.82300872993

שווי השוק הנוכחי של ynBNB MAX הוא $ 27.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNBNBX הוא 30.47K, עם היצע כולל של 30470.82300872993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.76M.