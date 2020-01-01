YieldNest Restaked ETH (YNETH) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי YieldNest Restaked ETH (YNETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) מידע

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

אתר רשמי:
https://yieldnest.finance/
מסמך לבן:
https://docs.yieldnest.finance/

YieldNest Restaked ETH (YNETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור YieldNest Restaked ETH (YNETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 25.17M
$ 25.17M
ההיצע הכולל:
$ 5.37K
$ 5.37K
אספקה במחזור:
$ 5.37K
$ 5.37K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 25.17M
$ 25.17M
שיא כל הזמנים:
$ 4,892.64
$ 4,892.64
שפל כל הזמנים:
$ 1,432.9
$ 1,432.9
מחיר נוכחי:
$ 4,682.17
$ 4,682.17

YieldNest Restaked ETH (YNETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של YieldNest Restaked ETH (YNETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של YNETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות YNETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את YNETHטוקניומיקה, חקרו אתYNETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.