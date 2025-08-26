Yield GATA (YGATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00577221 $ 0.00577221 $ 0.00577221 24 שעות נמוך $ 0.00712409 $ 0.00712409 $ 0.00712409 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00577221$ 0.00577221 $ 0.00577221 גבוה 24 שעות $ 0.00712409$ 0.00712409 $ 0.00712409 שיא כל הזמנים $ 0.01993036$ 0.01993036 $ 0.01993036 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00577221$ 0.00577221 $ 0.00577221 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) -14.70% שינוי מחיר (7D) -14.70%

Yield GATA (YGATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00656577. במהלך 24 השעות האחרונות, YGATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00577221 לבין שיא של $ 0.00712409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YGATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01993036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00577221.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YGATA השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield GATA (YGATA) מידע שוק

שווי שוק $ 95.02K$ 95.02K $ 95.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.88K$ 137.88K $ 137.88K אספקת מחזור 14.47M 14.47M 14.47M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yield GATA הוא $ 95.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YGATA הוא 14.47M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.88K.