Yield GATA סֵמֶל

Yield GATA מחיר (YGATA)

לא רשום

1 YGATA ל USDמחיר חי:

$0.00656577
$0.00656577$0.00656577
-7.80%1D
USD
Yield GATA (YGATA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:14:46 (UTC+8)

Yield GATA (YGATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00577221
$ 0.00577221$ 0.00577221
24 שעות נמוך
$ 0.00712409
$ 0.00712409$ 0.00712409
גבוה 24 שעות

$ 0.00577221
$ 0.00577221$ 0.00577221

$ 0.00712409
$ 0.00712409$ 0.00712409

$ 0.01993036
$ 0.01993036$ 0.01993036

$ 0.00577221
$ 0.00577221$ 0.00577221

-0.27%

-7.83%

-14.70%

-14.70%

Yield GATA (YGATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00656577. במהלך 24 השעות האחרונות, YGATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00577221 לבין שיא של $ 0.00712409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YGATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01993036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00577221.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YGATA השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.70% ב-7 הימים האחרונים.

Yield GATA (YGATA) מידע שוק

$ 95.02K
$ 95.02K$ 95.02K

--
----

$ 137.88K
$ 137.88K$ 137.88K

14.47M
14.47M 14.47M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yield GATA הוא $ 95.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YGATA הוא 14.47M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.88K.

Yield GATA (YGATA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield GATAל USDהיה $ -0.000558324473401339.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield GATA ל USDהיה . $ -0.0012837117.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield GATA ל USDהיה $ -0.0017157729.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield GATAל USDהיה $ -0.00625828382233817.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000558324473401339-7.83%
30 ימים$ -0.0012837117-19.55%
60 ימים$ -0.0017157729-26.13%
90 ימים$ -0.00625828382233817-48.80%

מה זהYield GATA (YGATA)

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

Yield GATA (YGATA) משאב

האתר הרשמי

Yield GATAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield GATA (YGATA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield GATA (YGATA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Yield GATA תחזית המחיר עכשיו‏!

YGATA למטבעות מקומיים

Yield GATA (YGATA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield GATA (YGATA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield GATA (YGATA)

כמה שווה Yield GATA (YGATA) היום?
החי YGATAהמחיר ב USD הוא 0.00656577 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YGATA ל USD?
המחיר הנוכחי של YGATA ל USD הוא $ 0.00656577. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield GATA?
שווי השוק של YGATA הוא $ 95.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YGATA?
ההיצע במחזור של YGATA הוא 14.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YGATA?
‏‏YGATA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01993036 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YGATA?
YGATA ‏‏רשם מחירATL של 0.00577221 USD.
מהו נפח המסחר של YGATA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YGATA הוא -- USD.
האם YGATA יעלה השנה?
YGATA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YGATA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:14:46 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.