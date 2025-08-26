עוד על ROAD

Yellow Road

Yellow Road מחיר (ROAD)

1 ROAD ל USD מחיר חי:

$0.00973499
$0.00973499$0.00973499
+0.20% 1D
USD
Yellow Road (ROAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:53 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00971501
$ 0.00971501$ 0.00971501
24 שעות נמוך
$ 0.0098967
$ 0.0098967$ 0.0098967
גבוה 24 שעות

$ 0.00971501
$ 0.00971501$ 0.00971501

$ 0.0098967
$ 0.0098967$ 0.0098967

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

$ 0.00669036
$ 0.00669036$ 0.00669036

--

+0.21%

+1.25%

+1.25%

Yellow Road (ROAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00973499. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00971501 לבין שיא של $ 0.0098967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00669036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Road (ROAD) מידע שוק

$ 34.35K
$ 34.35K$ 34.35K

--
----

$ 97.35K
$ 97.35K$ 97.35K

3.53M
3.53M 3.53M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yellow Road הוא $ 34.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAD הוא 3.53M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.35K.

Yellow Road (ROAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yellow Roadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Road ל USDהיה . $ +0.0010817082.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Road ל USDהיה $ +0.0027764386.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yellow Roadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.21%
30 ימים$ +0.0010817082+11.11%
60 ימים$ +0.0027764386+28.52%
90 ימים$ 0--

מה זהYellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

Yellow Road (ROAD) משאב

האתר הרשמי

Yellow Road תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yellow Road (ROAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yellow Road (ROAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yellow Road.

בדוק את Yellow Road תחזית המחיר עכשיו‏!

ROAD למטבעות מקומיים

Yellow Road (ROAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yellow Road (ROAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yellow Road (ROAD)

כמה שווה Yellow Road (ROAD) היום?
החי ROADהמחיר ב USD הוא 0.00973499 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROAD ל USD?
המחיר הנוכחי של ROAD ל USD הוא $ 0.00973499. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yellow Road?
שווי השוק של ROAD הוא $ 34.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROAD?
ההיצע במחזור של ROAD הוא 3.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROAD?
‏‏ROAD השיג מחיר שיא (ATH) של 21.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROAD?
ROAD ‏‏רשם מחירATL של 0.00669036 USD.
מהו נפח המסחר של ROAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROAD הוא -- USD.
האם ROAD יעלה השנה?
ROAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:53 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

