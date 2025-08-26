Yellow Road (ROAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00971501 $ 0.00971501 $ 0.00971501 24 שעות נמוך $ 0.0098967 $ 0.0098967 $ 0.0098967 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00971501$ 0.00971501 $ 0.00971501 גבוה 24 שעות $ 0.0098967$ 0.0098967 $ 0.0098967 שיא כל הזמנים $ 21.94$ 21.94 $ 21.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00669036$ 0.00669036 $ 0.00669036 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.21% שינוי מחיר (7D) +1.25% שינוי מחיר (7D) +1.25%

Yellow Road (ROAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00973499. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00971501 לבין שיא של $ 0.0098967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00669036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Road (ROAD) מידע שוק

שווי שוק $ 34.35K$ 34.35K $ 34.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.35K$ 97.35K $ 97.35K אספקת מחזור 3.53M 3.53M 3.53M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yellow Road הוא $ 34.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAD הוא 3.53M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.35K.