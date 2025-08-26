עוד על DUCKIES

DUCKIES מידע על מחיר

DUCKIES מסמך לבן

DUCKIES אתר רשמי

DUCKIES טוקניומיקה

DUCKIES תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yellow Duckies סֵמֶל

Yellow Duckies מחיר (DUCKIES)

לא רשום

1 DUCKIES ל USDמחיר חי:

$0.00238979
$0.00238979$0.00238979
-13.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yellow Duckies (DUCKIES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:14:36 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00238485
$ 0.00238485$ 0.00238485
24 שעות נמוך
$ 0.00275262
$ 0.00275262$ 0.00275262
גבוה 24 שעות

$ 0.00238485
$ 0.00238485$ 0.00238485

$ 0.00275262
$ 0.00275262$ 0.00275262

$ 0.02708167
$ 0.02708167$ 0.02708167

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-13.18%

-25.71%

-25.71%

Yellow Duckies (DUCKIES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00238979. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCKIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00238485 לבין שיא של $ 0.00275262, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCKIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02708167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCKIES השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Duckies (DUCKIES) מידע שוק

$ 115.93K
$ 115.93K$ 115.93K

--
----

$ 358.52K
$ 358.52K$ 358.52K

48.50M
48.50M 48.50M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yellow Duckies הוא $ 115.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCKIES הוא 48.50M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.52K.

Yellow Duckies (DUCKIES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yellow Duckiesל USDהיה $ -0.000362821536120722.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Duckies ל USDהיה . $ -0.0006717826.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Duckies ל USDהיה $ -0.0006337813.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yellow Duckiesל USDהיה $ -0.000932898796824373.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000362821536120722-13.18%
30 ימים$ -0.0006717826-28.11%
60 ימים$ -0.0006337813-26.52%
90 ימים$ -0.000932898796824373-28.07%

מה זהYellow Duckies (DUCKIES)

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yellow Duckies (DUCKIES) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yellow Duckiesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yellow Duckies (DUCKIES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yellow Duckies (DUCKIES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yellow Duckies.

בדוק את Yellow Duckies תחזית המחיר עכשיו‏!

DUCKIES למטבעות מקומיים

Yellow Duckies (DUCKIES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yellow Duckies (DUCKIES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUCKIES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yellow Duckies (DUCKIES)

כמה שווה Yellow Duckies (DUCKIES) היום?
החי DUCKIESהמחיר ב USD הוא 0.00238979 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUCKIES ל USD?
המחיר הנוכחי של DUCKIES ל USD הוא $ 0.00238979. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yellow Duckies?
שווי השוק של DUCKIES הוא $ 115.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUCKIES?
ההיצע במחזור של DUCKIES הוא 48.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUCKIES?
‏‏DUCKIES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02708167 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUCKIES?
DUCKIES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DUCKIES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUCKIES הוא -- USD.
האם DUCKIES יעלה השנה?
DUCKIES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUCKIES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:14:36 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.