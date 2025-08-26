Yellow Duckies (DUCKIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00238485 גבוה 24 שעות $ 0.00275262 שיא כל הזמנים $ 0.02708167 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -13.18% שינוי מחיר (7D) -25.71%

Yellow Duckies (DUCKIES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00238979. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCKIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00238485 לבין שיא של $ 0.00275262, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCKIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02708167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCKIES השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Duckies (DUCKIES) מידע שוק

שווי שוק $ 115.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 358.52K אספקת מחזור 48.50M אספקה כוללת 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yellow Duckies הוא $ 115.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCKIES הוא 48.50M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.52K.