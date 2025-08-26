עוד על YBGT

yBGT סֵמֶל

yBGT מחיר (YBGT)

לא רשום

1 YBGT ל USDמחיר חי:

$4.31$4.31
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
yBGT (YBGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:28:18 (UTC+8)

yBGT (YBGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 6.59$ 6.59

$ 4.25$ 4.25

--

--

0.00%

0.00%

yBGT (YBGT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.31. במהלך 24 השעות האחרונות, YBGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YBGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YBGT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

yBGT (YBGT) מידע שוק

$ 872.58K
--
----

$ 872.58K$ 872.58K

202.46K 202.46K

202,462.74660219206 202,462.74660219206

שווי השוק הנוכחי של yBGT הוא $ 872.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YBGT הוא 202.46K, עם היצע כולל של 202462.74660219206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 872.58K.

yBGT (YBGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של yBGTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyBGT ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלyBGT ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של yBGTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ 0--

מה זהyBGT (YBGT)

Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.

yBGT (YBGT) משאב

האתר הרשמי

yBGTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה yBGT (YBGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות yBGT (YBGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור yBGT.

בדוק את yBGT תחזית המחיר עכשיו‏!

YBGT למטבעות מקומיים

yBGT (YBGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של yBGT (YBGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YBGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על yBGT (YBGT)

כמה שווה yBGT (YBGT) היום?
החי YBGTהמחיר ב USD הוא 4.31 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YBGT ל USD?
המחיר הנוכחי של YBGT ל USD הוא $ 4.31. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של yBGT?
שווי השוק של YBGT הוא $ 872.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YBGT?
ההיצע במחזור של YBGT הוא 202.46K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YBGT?
‏‏YBGT השיג מחיר שיא (ATH) של 6.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YBGT?
YBGT ‏‏רשם מחירATL של 4.25 USD.
מהו נפח המסחר של YBGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YBGT הוא -- USD.
האם YBGT יעלה השנה?
YBGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YBGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.