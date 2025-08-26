YAWN (YAWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00495001$ 0.00495001 $ 0.00495001 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

YAWN (YAWN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00495001, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YAWN (YAWN) מידע שוק

שווי שוק $ 159.56K$ 159.56K $ 159.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.56K$ 159.56K $ 159.56K אספקת מחזור 8.00B 8.00B 8.00B אספקה כוללת 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של YAWN הוא $ 159.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAWN הוא 8.00B, עם היצע כולל של 8000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.56K.