YapTrade (YT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) +15.70% שינוי מחיר (7D) +7.50%

YapTrade (YT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YT השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +15.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YapTrade (YT) מידע שוק

שווי שוק $ 369.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 369.27K אספקת מחזור 1.50B אספקה כוללת 1,499,859,995.1223726

שווי השוק הנוכחי של YapTrade הוא $ 369.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YT הוא 1.50B, עם היצע כולל של 1499859995.1223726. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.27K.