עוד על YANN

YANN מידע על מחיר

YANN אתר רשמי

YANN טוקניומיקה

YANN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yann LeCoin סֵמֶל

Yann LeCoin מחיר (YANN)

לא רשום

1 YANN ל USDמחיר חי:

--
----
-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yann LeCoin (YANN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:32 (UTC+8)

Yann LeCoin (YANN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116108
$ 0.00116108$ 0.00116108

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.07%

+6.20%

+6.20%

Yann LeCoin (YANN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YANN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YANNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00116108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YANN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yann LeCoin (YANN) מידע שוק

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

--
----

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

999.32M
999.32M 999.32M

999,321,531.009981
999,321,531.009981 999,321,531.009981

שווי השוק הנוכחי של Yann LeCoin הוא $ 26.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YANN הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999321531.009981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.98K.

Yann LeCoin (YANN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yann LeCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYann LeCoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYann LeCoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yann LeCoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.07%
30 ימים$ 0-1.06%
60 ימים$ 0+30.53%
90 ימים$ 0--

מה זהYann LeCoin (YANN)

Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yann LeCoin (YANN) משאב

האתר הרשמי

Yann LeCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yann LeCoin (YANN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yann LeCoin (YANN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yann LeCoin.

בדוק את Yann LeCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

YANN למטבעות מקומיים

Yann LeCoin (YANN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yann LeCoin (YANN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YANN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yann LeCoin (YANN)

כמה שווה Yann LeCoin (YANN) היום?
החי YANNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YANN ל USD?
המחיר הנוכחי של YANN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yann LeCoin?
שווי השוק של YANN הוא $ 26.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YANN?
ההיצע במחזור של YANN הוא 999.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YANN?
‏‏YANN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00116108 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YANN?
YANN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YANN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YANN הוא -- USD.
האם YANN יעלה השנה?
YANN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YANN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:32 (UTC+8)

Yann LeCoin (YANN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.